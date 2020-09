Kinderburgemeester Mares komt met linnen tasje in strijd tegen plastic soep

Kampstra: Bouw ook voor jongeren betaalbare woning

14 september HEINKENSZAND - Goedkoop, duurder, klein en of juist groter. In Borsele is behoefte aan meer variatie bij woningbouw, zegt Niels Kampstra, raadslid voor het CDA in Borsele. Nu wordt vaak ingezet op levensloopbestendige huizen, zeker op vrije plekken in de dorpskernen.