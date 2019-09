Kilometervreter Mark uit Wissenkerke loopt voor zijn zieke vader

D66 wil dat gemeente terras weert uit karakteris­tie­ke Manhuis­tuin in Goes

10:20 GOES - De Manhuistuin in Goes moet een rustig hofje blijven. Dat vindt D66 in Goes. De fractie dient tijdens de raadsvergadering van volgende week een motie in die moet voorkomen dat in de tuin een (restaurant)terras komt.