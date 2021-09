Kijken, veel voelen en als het mee zit met een tas vol stof naar huis

Boer Bastiaan verzet de bakens: ‘In gesprek over binnendijk­se huisjes, maar ik geef buiten­dijks niet op’

23 september WOLPHAARTSDIJK - Agrariër Bastiaan van 't Westeinde bekijkt samen met de gemeente Goes of hij in het binnendijks gelegen deel van de Zuidvlietpolder bij Wolphaartsdijk vakantiehuisjes kan bouwen. Hij zegt dat zijn wens om buitendijks te bouwen daarmee niet van de baan is.