KFC in Goes gaat maandag open

3FM dj Sander Hoogen­doorn zamelt al lopend tussen Goes en Kruiningen geld in voor het Rode Kruis

4 december GOES - 3FM-dj Sander Hoogendoorn maakt op 18 december tussen Goes en Kruiningen al lopend radio. Het is de eerste etappe in de estafette-wandeltocht die begint op de Grote Markt in Goes en eindigt in Groningen. Bedoeling is om met de wandelactie geld in te zamelen voor het Rode Kruis in de strijd tegen mensenhandel.