Keukentrapje in de wei, camera in de aanslag: dáár komt de stoomtrein, regelrecht uit de negentiende eeuw!

Ruim voor openingstijd had zich al een menigte liefhebbers verzameld voor het hek van het museumterrein aan de Albert Plesmanweg 23 in Goes, waarachter de machtige locs staan te glanzen in het zonnetje. Machinist Peter Janssens, in origineel uniform, houdt de tijd in de gaten. Om 10.00 uur - en geen minuut eerder - gaat het hek open. Jan Nuijten (71) uit Bergen op Zoom fotografeert dan maar vast de dozen met flyers en dienstregelingen. Dochter Christel: ,,We zijn speciaal voor hem gegaan. Hij is helemaal weg van het spoor en alles wat ermee te maken heeft.”