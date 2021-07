Kettingbotsing in de spits op Deltaweg bij Wilhelminadorp: lange files

video Kinderen kliederen in de modder in Goes: ‘De dag is pas geslaagd als ze vies naar huis gaan’

29 juni GOES - ‘De dag is pas geslaagd als ze moe, voldaan en vooral vies naar huis gaan!’ Van Esther Ziekman uit Kloetinge mogen de kinderen op wie ze past zich altijd lekker uitleven. Dinsdag trok ze naar park De Mirakel in Goes, waar de jongens en meisjes tekeer mochten gaan in de modder.