De kerstwensboom keert terug in Biezelinge. Net als vorig jaar zal op het Marktplein ook dit jaar een grote kerstboom staan. Inwoners kunnen daar weer hun wensen in hangen.

Vorig jaar stond er voor de eerste keer een kerstwensboom op het Marktplein in Biezelinge. Dit was volgens de initiatiefnemers een zodanig groot succes, dat er een vervolg op komt. Veel inwoners hingen vorig jaar een persoonlijke wens in de kerstboom, en dat is ook dit jaar weer de bedoeling.

De wensboom zal op vrijdag 9 december met een lampionoptocht in gebruik worden genomen. De optocht, met burgemeester Constantijn Jansen op de Haar en showkorps Jonge Kracht, vertrekt om 19.00 uur bij de Mozeskerk. Om 20.00 uur gaan de lampjes aan in de kerstboom. Er is warme chocomel voor iedereen, lampionnen moeten de deelnemers zelf meenemen.

De kerstwensboom is een initiatief van de Mozeskerk in samenwerking met de gemeente Kapelle en is bedoeld om inwoners te verbinden. Bij de Scheldepost (huis-aan-huis-krant gemeente Kapelle)is een flyer verspreid waarop een kerstbal is afgebeeld. Daarop kunnen inwoners hun kerst- of nieuwjaarswens, kerstgedachte of herinnering schrijven en de bal in de boom hangen. Een tekening mag overigens ook.

Ontmoeting met muziek

Er is nog wel iets veranderd ten opzichte van vorig jaar. Toen stonden er op vaste tijden vrijwilligers bij de boom. Dat is deze keer niet het geval. Wel is er op iedere vrijdagavond een moment van ontmoeting met muziek en een hapje of drankje. Na Jonge Kracht is het achtereenvolgens de beurt aan Joop Visee (16-12), een kerst sing-along (23-12) en het muziekduo Keukensessies (30-12). Deze muzikale momenten duren steeds van 19.00 tot 20.00 uur.

Wethouder Annebeth Evertz heeft vorig jaar ook een wens in de boom gehangen.