Kerstman brengt Wissenkerke in winterse sferen

PORTRET Boekverko­per Manda Heddema vertrekt uit Goes: ‘Dat ik zoveel heb betekend, verbaast me oprecht’

14 december Het was toch wel een klein bommetje dat Manda Heddema van boekhandel De Koperen Tuin in Goes een maand geleden liet vallen. Ze doet haar goedlopende winkel in Goes van de hand om in het midden van het land aan een tweede leven als boekverkoper te beginnen. Veel vaste klanten zien haar met lede ogen vertrekken. ,,Ik wist niet dat ik zoveel voor mensen heb betekend.’’