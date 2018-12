Kerk Schore niet langer te koop vanwege commotie: 2 kerkenraadsleden stappen op

ISD geëist voor incidentje op Stations­plein in Goes

10 december MIDDELBURG - Eigenlijk was het die 15e juni gewoon een vervelend incidentje, daar op het Stationsplein in Goes. Maar dat kleine incidentje was voldoende voor het Openbaar Ministerie om de ISD-maatregel tegen de 56-jarige Haarlemmer H. van der S. te eisen. Van der S. was op weg naar Vlissingen, stapte uit in Goes en babbelde wat met een paar mannen die daar stonden. Het ging over voetbal. Van der S. haalde een bal uit zijn tas, zag dat die wegrolde en schopte die in de richting van de scootmobiel van een van de drie mannen. Een lampje raakte beschadigd, de mannen wilden geld zien en omdat hij niet kon of wilde betalen en namen ze zijn tas in beslag. Van der S., met de nodige drank op, werd boos en zou tegen een been van een van de mannen hebben geschopt. Binnen de kortste keren stond de politie voor zijn neus en zit hij sindsdien achter de tralies. Mede door de talloze geflopte hulptrajecten, zijn weigering om mee te werken aan reclasseringstoezicht en het risico van een mislukte voorwaardelijke straf restte de officier niets anders dan een onvoorwaardelijke ISD-maatregel te eisen.