Kees van Vredegem hoopt dat het na 47 jaar weer boem, knal, raak is met zijn single Saturday morning

En anders stonden ze er wel op te rock 'n’ rollen of te jiven, zegt Van Vredegem, want daarvoor is het liedje nog beter geschikt. Dat is goed te zien in de nieuwe videoclip die hij heeft gemaakt. In 1972 bracht hij het nummer uit met zijn broer Charles, onder de bandnaam Dutch Spring. Hoewel het liedje bleef steken in de tipparade, noemt hij toch ‘een kleine hit'. ,,Het was boem, knal, raak. Dat nummer werd landelijk gedraaid. We waren een beetje pioniers destijds. Zeeuwse bands die landelijk bekend waren, zoals nu Bløf en Racoon, had je destijds niet. En dan mochten wij als jongens uit Zeeland helemaal naar Hilversum toe. Dat was een avontuur.”