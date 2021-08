Kattendijke zucht onder waardeloze postbezorging; PostNL belooft beterschap

Syrische Kapelle­naar en OM in hoger beroep tegen vonnis wegens oorlogsmis­da­den

11 augustus DEN HAAG - De wegens oorlogsmisdaden veroordeelde Syriër Ahmad al K. uit Kapelle heeft hoger beroep aangetekend tegen de gevangenisstraf van 20 jaar die hem door de rechtbank in Den Haag is opgelegd. Ook het Openbaar Ministerie, dat 27 jaar had geëist, is in beroep gegaan.