Katholieke kerk slachtoffer van whatsapp-oplichters: naam van pastoraal werkster wordt misbruikt

In het eerste bericht zeggen de whatsapp-fraudeurs, uit naam dus van Van Veldhoven, dat ze hulp nodig hebben met iets belangrijks. Nadat het potentiële slachtoffer heeft gereageerd, vragen ze hem of haar om voor vierhonderd euro aan i-Tunes cadeaubonnen te gaan kopen die Van Veldhoven zogezegd nodig heeft om als verjaardagscadeau aan een kankerpatiënt te geven. In een later bericht wordt gevraagd de pincodes die op de cadeaubon staan door te sturen. Op die manier hebben de criminelen de beschikking over de codes en kunnen ze het bedrag verzilveren. Als reden dat ze het verzoek via whatsapp doen, en niet gewoon even bellen, geven de oplichters dat Van Veldhoven in een lange vergadering zit, maar de codes wel snel nodig heeft. ‘Ik zal je later terugbetalen’, schrijven ze.