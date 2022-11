Katholieke kerk in Goes is weer bij de tijd: ‘Soms konden we niet luiden tijdens een rouwdienst’

Dat was niet voor z’n tijd. ,,Normaal gesproken gaat zo’n uurwerk 25 tot 30 jaar mee’’, weet Cees Pieters te vertellen. Hij is bouwkundige bij de katholieke Maria Magdalenakerk. ,,Maar ons uurwerk was al 40 jaar oud.’’ In 2013 werd al vastgesteld dat het uurwerk aan vernieuwing toe was. Er is nog gekeken of een opknapbeurt zou volstaan, maar die vlieger ging niet op. Niet alleen het binnenwerk was totaal versleten, aan de buitenkant ontbraken cijfers en waren de wijzerplaten verkleurd en verweerd. De verlichting was incompleet.