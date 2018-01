Karttalent Niek strijdt om eigen kart

Heinkenszand - Hij is de snelste in zijn leeftijdsklasse in Zeeland. Binnenkort misschien wel van het land. Karttalent Niek van den Berge (9) rijdt zaterdag de finale van de Formido Talentscouting Karten in Lelystad.

Kartcentrum Lelystad houdt voor het eerste een talententraject voor kinderen tussen de zeven en tien jaar die nog geen racelicentie hebben. Van de ruim 400 deelnemers zijn de snelsten van elke provincie het scoutingtraject ingegaan. De 9-jarige Niek van den Berge is er daar één van. Hij hoopt een eigen kart in de wacht te slepen.

Dat hij in de finale staat kwam overigens als een complete verrassing voor het ventje. In eerste instantie viel hij buiten de boot. Toen de organisatie de halve finale schrapte, kreeg hij uit het niets bericht dat hij toch mocht deelnemen aan de finale. Het mannetje kon zijn geluk niet op en kan niet wachten tot het zaterdag is.

Bloedfanatiek

Dat Niek is gek is op racen wisten zijn ouders nog niet zo heel lang. Het virus is een jaar geleden toegeslagen op de kartbaan in Middelburg. Zoals bij zoveel jongens is zijn vader de oorzaak. "De snelheid vind ik geweldig", zegt Niek. Volgens zijn moeder kan hij het racen uren volhouden. "Wij moeten 'm echt stoppen, anders gaat ie gewoon door." Twee keer in de week kruipt Niek achter het stuur van een kart op de baan in Middelburg. Daar probeert hij keer op keer een nieuw baanrecord neer te zetten. Het ventje is bloedfanatiek. "Het is best een lastig circuit", zegt hij. "Vooral met de chicane heb ik moeite. Daar moet ik nog wel even op oefenen."

Of Niek de finale in Lelystad nu wint of niet, hij maakt dit jaar deel uit van het OW Karting team uit Hengelo. Hij staat aan de start van zeven wedstrijden, waaronder Spa Francorchamps. Ook komt hij in actie tijdens het Zeeuws kampioenschap, eind deze maand in Middelburg en het Europees kampioenschap volgende maand. Of er een grote racecarrière in zit voor Niek is lastig te zeggen, mede omdat de hobby vrij prijzig is. "We gaan er zeker mee door omdat het echt zijn passie is. Maar daarvoor zijn we wel hard op zoek naar sponsoren. We moeten alles zelf betalen. Hopelijk wordt hij een keer opgepikt door een groot team'', zegt zijn moeder.