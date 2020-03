Kapper Alan Abdullah uit Goes wacht op duidelijkheid zodat ook hij zijn zaak kan sluiten

VIDEO Zeeuwen in de rij voor drive-in bij fastfood­bou­le­vard Goes: ‘Alles is verder dicht’

7:58 GOES - Even lekker buiten de deur smikkelen en smullen is er nauwelijks nog bij nu restaurants en café's dicht zijn. Maar voor wie ontwenningsverschijnselen krijgt, is er gelukkig een oplossing: de fastfoodboulevard in Goes. De zaken van McDonalds, KFC en Burger King zelf zijn dicht, maar voor de drive-ins staan rijen.