Kapelse zwerfafvalruimer vindt Belgische vergunning uit 2010 voor het ruimen van zwerfafval

,,We hebben hier natuurlijk heel veel Belgische toeristen", vertelt Robin Valentijn over zijn recente vondst. ,,Ik vermoed dat het uit een Belgische auto is gewaaid. Dat ze hier een portier hebben opengedaan en dat het er dan uit is gevlogen of zo. Maar wie heeft er nou nog een een papier van 2010 in zijn auto? Dat is toch wel wonderlijk."