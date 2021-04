Kapelse mondhygiënisten boos over naam nieuw sportcentrum: ‘Wij waren eerst met ‘De Bloesem’

POLLKAPELLE - De eigenaressen van Mondhygiënistenpraktijk De Bloesem in Kapelle zijn allesbehalve blij dat het nieuwe sportcentrum in het dorp óók ‘De Bloesem’ gaat heten. ,,Het is echt belachelijk. Er is totaal geen overleg geweest. We zitten al dertien jaar met deze naam in dezelfde straat als het gemeentehuis”, zegt Tina Kakebeeke. Zij en haar collega’s laten het er niet bij zitten.

Donderdagavond is de nieuwe naam van het sportcentrum bekend geworden. De gemeente had een wedstrijd uitgeschreven omdat Groene Woud, de naam van het oude sportcentrum, te verwarrend is. Het voetbalcomplex en een straat even verderop heten ook zo. ,,Maar met de keuze voor De Bloesem komt er alleen maar nieuwe verwarring”, vindt Kakebeeke. ,,Onze naam is echt ingeburgerd. Mensen zeggen: ik moet even naar De Bloesem.” Ze denkt dat mensen die straks ‘De Bloesem’ intoetsen bijvoorbeeld naar het verkeerde adres navigeren.

Wethouder Jon Herselman was zich ervan bewust dat de naam wordt gebruikt door de mondhygiënisten. ,,Dat hebben we ook in de jury besproken.” Hij benadrukt dat het alleen maar de naam van een gebouw is, net zoals de brede school 't Saamdeel heet. ,,Maar mensen die daar informatie zoeken over één van de scholen, Kibeo of de bibliotheek googelen ook niet op ‘t Saamdeel. Daar is niet eens een site van.”

De Bloesem, een naam die door 8 van de 140 inzenders is aangedragen, past perfect bij het sportcentrum vindt Herselman. ,,Sporters kunnen hier tot bloei komen en het is een herkenbare naam. Niet zo gek, want Kapelle staat al sinds jaar en dag bekend als De Bloesem van Zeeland. Het is ons beeldmerk.” Alleen ‘De Bok’ en varianten daarop zijn vaker (12 keer) voorgesteld. ,,Het natuurgebied achter het sportcentrum heet zo”, legt Herselman uit. ,,Iedereen in Kapelle weet dat, maar daarbuiten zegt niemand het iets. Bovendien kun je met De Bloesem in de communicatie ook leuke dingen bedenken.”

Kapelle tooit zich al sinds jaar en dag met de slogan 'Bloesem van Zeeland'

Herselman snapt de kritiek van de mondhygiënisten. ,,Ze stonden op mijn lijstje om te bellen, maar waren mij net voor. Ik heb gezegd dat we het besluit gaan heroverwegen, maar ben ook eerlijk geweest dat ik niet de behoefte heb om nu voor een andere naam te gaan.” Kakebeeke overweegt juridische stappen, al zal dat waarschijnlijk lastig worden omdat de gemeente de naam niet vastlegt bij de Kamer van Koophandel. Ze hoopt dat de gemeente alsnog ‘De Bok’ kiest. ,,Ik snap dat ze De Bloesem een mooiere naam vinden, maar wij waren eerder. Het klopt dat de gemeente zich lang als De Bloesem van Zeeland profileert, maar het is wat anders om dat als naam op een gebouw te zetten.”

Een impressie van hoe het nieuwe sportcentrum van Kapelle er uit gaat zien.