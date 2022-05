Kapelse Franse Slag Mars loopt voor het eerst ook door Borsele

,,We duiken Borsele in. Daar volgen we een groot gedeelte van het Bevrijdingspad”, legt organisator Paul Bouwens uit. ,,Het was eigenlijk de bedoeling om dat in 2020 al te doen. Want dat was het jaar van het Bevrijdingspad, dat wilden ze toen echt onder de aandacht brengen. Maar dat is helaas, door corona, niet doorgegaan. Die plannen hebben we tot dit jaar in de ijskast laten liggen.”