Kapelse dodenherdenking is er een met een donkere dreiging

,,Vandaag staan we stil bij alle slachtoffers van de oorlog en morgen, op 5 mei, vieren we dat we in vrijheid mogen leven”, sprak burgemeester Fons Naterop een volle kerk toe. ,,Wie had een paar jaar terug kunnen denken, toen wij 75 jaar vrijheid zo groots vierden, dat we twee jaar later flashbacks zouden krijgen van zo’n zelfde oorlog op slechts enkele vlieguren bij ons vandaan?”

Quote Mijn maag draait om. Alleen al het idee dat men er aan denkt om chemische wapens of kernwapens in te zetten. Fons Naterop, Burgemeester Kapelle

Naterop stond in zijn toespraak uitgebreid stil bij de situatie in het oosten van Europa. ,,De gruwelbeelden die via de media bij ons binnenkomen. Die we inmiddels ook horen door verhalen van vluchtelingen, die ook bij ons in Kapelle zijn neergestreken. Verweesd en angstig, een lange vlucht doorstaan. Maar we horen van hen ook dankbaarheid voor de opvang en de warmte die zij van ons ervaren.”

Volledig scherm Burgemeester Fons Naterop spreekt de aanwezigen toe tijdens de dodenherdenking in Kapelle. © Marcelle Davidse

De burgemeester waarschuwde voor polarisatie in de maatschappij. ,,Mijn waarheid was en is de waarheid en jouw waarheid interesseert me niet, merk je steeds meer.” Het nieuws dat rechtse elementen in Nederland zich vereenzelvigen met het gedachtengoed van Poetin en in hem een nieuwe wereldleider zien vond hij helemaal verontrustend. ,,Mijn maag draait om. Alleen al het idee dat men eraan denkt om chemische wapens of kernwapens in te zetten. Ik moet er niet aan denken.”

Stelling nemen

Daarom riep Naterop de aanwezigen op om stevig stelling te nemen. ,,Draag uit dat wij nimmer zullen vergeten, dat wij als volk staan voor onze democratische waarden. En ons daarom houden aan collectief opgestelde wetten en regels.”

Volledig scherm Een lange stoet doet een stille omgang tijdens de herdenking in Kapelle. © Marcelle Davidse