Kapelse boeren blijven zoet water krijgen van conservenfabriek Coroos

De provincie stelt bijna 15.000 euro beschikbaar om het zoetwaterproject voort te zetten, want in de afgelopen vijf jaar waren er vier droge zomers waarin telers snakten naar zoet water om hun velden te irrigeren. De overgrote meerderheid van de Zeeuwse akkerbouwers beschikt niet over zoet water. Vaak bevat het slootwater te veel zout. Zonder irrigatie zien boeren in tijden van droogte hun gewassen verpieteren.

Het geld is deels bestemd voor onderzoek naar een ander distributiesysteem. Nu vullen telers meestal tankwagens met gezuiverd industrieel afvalwater van Coroos. Dat transport is niet duurzaam. Het drijft ook de prijs per kubieke meter water op. Boeren, Prorail, Staatsbosbeheer en Waterschap Scheldestromen pakken de handschoen samen op. Ze gaan onderzoeken of het proceswater van Coroos op een andere manier naar hun landerijen kan worden vervoerd. Dat zou bijvoorbeeld met aparte waterleidingen kunnen.

Buffersloot

Conservenfabriek Coroos in Kapelle levert sinds april gezuiverd afvalwater aan elf telers in de omgeving. Jaarlijks gaat dat om 600.000 kuub water dat voorheen de Westerschelde in liep. Dat is bijna een derde van het restwater van de conservenfabriek. Het water wordt opgevangen in een buffersloot. Een stuw zorgt ervoor dat de sloot niet droog komt te staan. Telers kunnen bij droogte water uit de buffersloot ‘tanken’. Via het slotenstelsel water distribueren is ook mogelijk als het water voldoet aan de kwaliteitseisen die het waterschap stelt. Dat is niet het hele jaar het geval.