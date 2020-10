Kapelse bakfietsman raapt overal mondkapjes op: ‘Waar mensen komen, daar vind je ze’

Periscal­des koopt oud R&B-kan­toor in Heinkens­zand

15:21 HEINKENSZAND - Het oude kantoor van R&B Wonen in Heinkenszand is verkocht. Periscaldes is de nieuwe eigenaar. Deze Zeeuwse organisatie houdt zich bezig met het ondersteunen van huisartsen en andere beroepen in de eerstelijnszorg boven de Westerschelde.