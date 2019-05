Kapellenaar Tim Klumpers speelt in Annie de Musical

Politie zoekt eigenaar van in Goes gevonden koffer vol dvd's

30 mei GOES - In een plantsoen aan de Heemskerkstraat in Goes is woensdag een koffer vol dvd's aangetroffen. Dat schrijft het Politieteam Oosterscheldebekken op Facebook. Op de dvd's staat beeldmateriaal van onder andere theatervoorstellingen en bruiloften.