Kapelle krijgt verblijf voor 150 arbeidsmigranten

Einde verhaal voor Pelgrimwin­kels in Goes

12:58 GOES – Voor de Pelgrimwinkels in Goes is 2018 een jaar van uitersten. Een aantal maanden geleden vierde de christelijke boek- en muziekhandel in de Wijngaardstraat zijn 25-jarig bestaan, inmiddels is bekend dat Pelgrim Boeken & Muziek en het jongere Pelgrim Tweedehands eind dit jaar voorgoed hun deuren sluiten.