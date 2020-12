Kapelle is de eerste halte voor live-uitzendingen van NL Blijft Thuis-trailer

Wethouder Witkam pleit voor veiliger fietsroute naar Goes: doorgaand verkeer moet van Noordhoek­weg af

17:05 HEINKENSZAND - Borsele wil op de kortst mogelijke termijn de Noordhoekweg bij Baarsdorp afsluiten voor doorgaand verkeer. Over deze sluiproute voor automobilisten fietsen sinds kort groepen schoolkinderen naar Goes nu hun veilige route tijdelijk is afgesloten. ,,Ik maak me zorgen”, zegt wethouder Arno Witkam. Waterschap Scheldestromen zint op maatregelen.