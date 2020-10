Kapelle heeft de primeur met eerste ‘tiny’ huurhuisjes van Zeeland

Het project, ooit bedacht door de gemeente Kapelle en de toenmalige woningstichting RWS, is niet alleen bedoeld voor mensen die uit idealisme of praktisch oogpunt in een zo’n klein mogelijk huis willen huren. ,,Oorspronkelijk waren spoedzoekers de doelgroep. Denk aan alleenstaande statushouders, maar ook aan mensen die vanwege een relatiebreuk op zoek zijn naar een woning”, vertelt directeur Peter Bevers van Beveland Wonen.

Vanzelf weer op zoek naar grotere woning

Het idee van vluchtelingen is losgelaten, maar Beveland Wonen houdt wel vier van de tien woningen beschikbaar voor andere urgente woningzoekers. In de praktijk moet blijken of dit ook echt zo werkt, beaamt Bevers. ,,Iedereen heeft wettelijk het recht om zo lang te blijven huren als hij of zij wil, maar de ervaring elders in het land leert dat de meeste mensen toch uit eigen beweging op zoek gaan naar een grotere woning.”

De andere zes huizen in het blok aan het doodlopende zijstraatje van de Ottertjes zijn bedoeld voor mensen die in principe permanent klein willen wonen. Drie zijn er al verloot, drie andere worden via het reguliere systeem toegewezen. Voor Beveland Wonen is ‘Klein Wonen’ net als de tiny houses die over een paar maanden in Hoedekenskerke worden gebouwd, een proef. Die moet uitwijzen hoe groot de behoefte aan de uiteenlopende types huisjes (vrijstaand met rondom veel tuin of in een rijtje met een klein terrasje) is.