Kapelle gaat Oekraïners opvangen in voormalig Hotel Opium

De gemeente hoorde het verhaal aan, verzamelde referenties - de hoteleigenaren doen dit ook op twee plekken in Brabant - en gaf groen licht. ,,We hoorden goede verhalen. Ze werken bijvoorbeeld 24/7 met een huismeester, zodat er altijd toezicht is.

‘We snappen het’

Er komen maximaal 45 Oekraïners naar het hotel. Rond 1 november worden de eerste vluchtelingen er verwacht. Uiterlijk 1 mei moeten ze allemaal weer weg zijn. Vanavond is er een bijeenkomst voor omwonenden en belanghebbenden in Hotel Opium, die dan vragen kunnen stellen. Herselman verwacht geen reuring, zoals in Nisse en Yerseke afgelopen weken. ,,Anders had ik het wel al gehoord. De reacties zijn oké. Zo van: we snappen het. Het is tijdelijk. We willen het liefst gezinnen. Het hotel blijft het hotel. En er is zoals gezegd een huismeester.”