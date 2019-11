Kapelle duurzaamste gemeente van Zeeland

Goese raad neemt zichzelf de maat over handelen rondom Omnium

14:45 GOES - De gemeenteraad van Goes neemt zichzelf en het college vanavond de maat tijdens de vergadering. De reden: het zeer kritische rapport over de gang van zaken rondom sport- en recreatiecentrum Omnium in Goes. De fractie van SGP/CU dient een motie van treurnis in.