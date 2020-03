Kans op besmetting bij voetbalclub Luctor Heinkenszand klein; activiteiten gaan gewoon door

Gisteren werd bekend dat een 22-jarige inwoonster van Heinkenszand besmet is geraakt met het coronavirus. Zij is zaterdag nog als supporter bij de club geweest. Voorzitter van Luctor Heinkenszand Marco Utermark is gisteravond na de melding met andere bestuurders om de tafel gaan zitten. Besloten werd om zo snel mogelijk advies in te winnen bij de gemeente en de GGD Zeeland alvorens te beslissen of activiteiten en wedstrijden later deze week wel konden doorgaan.