Kan Noord-Beveland de streekomroep ook voor de andere vier gemeenten tegenhouden?

WISSENKERKE - In de gemeenteraad van Noord-Beveland is verwarring ontstaan over een aanvraag van Streekomroep De Bevelanden. Die omroep wil de lokale radiozender worden voor Borsele, Goes, Kapelle, Noord-Beveland en Reimerswaal. Maar wat nu als één van de vijf gemeenten niet mee wil doen?

,,Dan kunnen de andere vier gewoon doorgaan met de streekomroep", was de mening van wethouder Pim Schenkelaars. ,,Dat staat ook zo in de stukken. Daar is de mediawet heel pragmatisch in.”

Quote Als er één niet meedoet, dan gaat het ook voor de overige vier gemeenten niet door. Peter Pellegrino, Voorzitter Stichting Streekomroep de Bevelanden

Peter Pellegrino, voorzitter van Stichting Streekomroep de Bevelanden, was ook aanwezig bij de vergadering. Hij sprak Schenkelaars tegen: ,,Nee, dat klopt niet. Als er één niet meedoet, dan gaat het ook voor de overige vier gemeenten niet door."

Knoop doorhakken

De besluitvorming is door de verwarring op Noord-Beveland eventjes vooruit geschoven, naar 24 januari. Diezelfde avond zal ook Goes de knoop doorhakken over deze kwestie. Kapelle en Reimerswaal buigen zich er op 22 januari over. Borsele heeft vorige week donderdag al wel een positief advies gegeven.

Een Noord-Bevelands raadslid stelde voor om de 5000 euro maar aan het noodlijdende Omroep Zeeland te geven.

Of Noord-Beveland ook akkoord gaat is nog onduidelijk. In de raad werd door meerdere leden openlijk getwijfeld aan de meerwaarde van de zender. Volgens een enkel raadslid was het alweer een gemeenschappelijke regeling. Een ander stelde voor om de ongeveer 5000 euro (want daar gaat het over op Noord-Beveland) maar aan het noodlijdende Omroep Zeeland te geven.

Negatief advies