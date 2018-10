Kamperland staat ook in november stil bij oorlog en bevrijding

video Yoeri van Es filmde voor natuurfilm WAD: 'De Waddenzee is net koffie'

12 oktober YERSEKE - Wie op zoek is naar Yoeri van Es, heeft grote kans dat-ie 'm bij het water vindt. Of ónder water. De dertigjarige Hansweertenaar duikt namelijk regelmatig om te filmen of te fotograferen. Hij werkte mee aan de film WAD, die onlangs in première ging en nu in de bioscoop draait.