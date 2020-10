Kamperland heeft zijn eigen Foodhall; trendy eten en drinken aan de Veerweg

,,De Foodstube is inderdaad geïnspireerd door de Foodhall in Breda", zegt Tessa Nieuwpoort. Zij is één van de drijvende krachten achter de nieuwe eet- en ontmoetgelegenheid aan de Kamperlandse Veerweg. ,,Het moet een beetje de sfeer van een foodtruckfestival uitstralen. Binnen hebben we zeven keukentjes waar verschillende soorten eten worden klaargemaakt. Die kan je hier dan opeten of, als je dat liever wilt, meenemen naar huis, camping of vakantiepark.”