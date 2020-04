Kamelenbaby's Zazoe en Hercules laten je hart smelten

Toch nog een Belg in de Ooster­schel­de bij Wemeldinge

16:22 WEMELDINGE - Voorgaande jaren zag het bij Wemeldinge rond deze tijd zwart van de Belgen langs de Oosterscheldekust. De parkeerplaats langs de Steldijk en Oude Zeedijk stond met dit mooie weer steevast vol met auto's van Belgische duikers. Door de coronamaatregelen is dat nu wel even anders. De parkeerplaats is leeg en er is geen Belg meer te zien in het water.