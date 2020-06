Kajakkers gevonden na zoekactie Colijnsplaat

Gezochte man klemgere­den door agenten in Goes

13:37 GOES - De politie heeft afgelopen nacht in Goes een man gearresteerd die al een paar weken gezocht werd. Hij had regels overtreden die hem waren opgelegd vanwege een eerder vergrijp. De man zat ook nog eens onder invloed en zonder helm achter het stuur van een scooter.