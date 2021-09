Kaasjeskruid, klaver en wilde peen: Ovezande is een paradijs voor vlinders

Automobi­list aangehou­den na achtervol­ging A58

12 september KRABBENDIJKE - De politie heeft zaterdag bij Krabbendijke een Belgische automobilist aangehouden na een achtervolging. Uit een blaastest bleek dat hij teveel had gedronken. Om 23.00 kreeg de politie een melding over een Belgische auto die heel erg aan het slingeren was. De politie ging poolshoogte nemen en kwam de auto ter hoogte van Kruiningen tegen. Ze gaven een stopteken maar dit negeerde de bestuurder. Ook toen de agenten hun zwaailichten aandeden en een volgteken gaven, was de man nog steeds niet van plan om te stoppen of de politie te volgen.