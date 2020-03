Kaarten bluesfestival blijven geldig

VIDEO Rustige weekmarkt in Goes: voor fruit gaan we nog, maar voor onderbroe­ken niet

24 maart GOES - ‘Ach, de mensen moeten blijven eten, hè! Als ze gewoon kaas blijven kopen, zitten wij goed’. Verkoper Arjo van kaaskraam De Smaekmaker probeert de moed er een beetje in te houden op de weekmarkt in Goes.