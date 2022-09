Juridische strijd tussen biologisch boer Alex van Hootegem en TenneT over vervuiling

In een oud legervoer­tuig langs de Kapelse slagvelden

KAPELLE - In een legervoertuig uit de Tweede Wereldoorlog een tocht maken langs alle belangrijke punten van de strijd die de Fransen hebben gevoerd in 1940. Met een gids die er van alles over vertelt. Bij Memorial 40-45 in Kapelle kan dat zaterdag.

1 september