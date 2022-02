Jumbo verliest rechtszaak: foodcafé in Goese winkel moet gesloten blijven

Het is alweer twee jaar geleden dat de Jumbo Foodmarkt de deuren opende in het voormalige pand van de Agrimarkt aan de Van Hertumweg in Goes. Binnen het concept Foodmarkt speelt het foodcafé een belangrijke rol. Daar kunnen klanten bijvoorbeeld een kop koffie drinken of een (vers bereide) maaltijd eten die ze in de winkel hebben aangeschaft. Alleen staat het volledig ingerichte foodcafé in Goes – prominent gelegen aan de voorzijde van de winkel – nu al ruim twee jaar leeg.