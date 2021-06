Juist die toeristische verhuur botst soms: ‘Vakantiepubliek is anders dan bewonerspubliek’

Wat weet jij over de plaats waar je woont? Heel vaak is het antwoord ‘eigenlijk niet zo veel’

19 juni HEINKENSZAND - Wist u dat Heinkenszand heel vroeger een eilandje was? En nu uit 18 poldertjes bestaat? Ja? Nou, dan bent u in de minderheid. Door de bank genomen weten inwoners niet zoveel over hun eigen omgeving. En daar wil de stichting Landschapspark Borsele verandering in brengen.