Juf Lucie na 46 jaar weg bij school in 's-Heer Arendskerke: ‘Mijn hart lag bij de jonge kinderen’

'S-HEER ARENDSKERKE - Ze werkte ruim 46 jaar op dezelfde school, waarvan 34 jaar in hetzelfde lokaal. ,,Het is mijn tweede thuis geworden’’, zegt juf Lucie Nijsse, die woensdag afscheid nam van basisschool Schengehof in 's-Heer Arendskerke. Ze werd koninklijk onderscheiden.

Lucie weet de datum van haar indiensttreding nog uit het hoofd: 1 augustus 1972. Na een opleiding op de christelijke kweekschool in Middelburg werd ze juf op de toenmalige kleuterschool De Twee Torentjes in 's-Heer Arendskerke. In het kader van de Wet op het Basisonderwijs werd de kleuterschool in 1984 samengevoegd met de toenmalige lagere school Het Schengehof. ,,Dat is nog een hele strijd geweest’’, kan ze zich herinneren. ,,De kleuterschool waar ik werkte was christelijk, maar de andere school was openbaar. Dus welke richting moest de nieuwe school krijgen? Daar is heel wat over gesproken.’’

Openbaar

De school kreeg uiteindelijk het predicaat ‘openbaar’. De in Heinkenszand woonachtige Lucie heeft tot eind jaren negentig deel uitgemaakt van de tweekoppige directie van Schengehof. Gelukkig was ze aan directietaken gemiddeld maar een halve dag per week kwijt, want veel liever stond ze tussen de kinderen. ,,Ik ben een echt klassendier.’’ En hoewel ze - bijvoorbeeld als een collega ziek was - ook met plezier les gaf aan de oudere kinderen, is Lucie altijd kleuterjuf gebleven. ,,Mijn hart ligt bij de jonge kinderen. Die zijn nog onbevangen en eerlijk. Ze zeggen wat ze denken. Daar hou ik van.’’

De in Zeeuws-Vlaanderen opgegroeide juf heeft nooit de behoefte gevoeld om naar een andere school te verkassen. Eén keer heeft een bovenschoolse directeur daar op aangedrongen. Lucie zou zijn vastgeroest. Ze heeft hem toen aan zijn verstand gepeuterd dat daar geen sprake van was. ,,Ik ben altijd met mijn tijd meegegaan.’’ Ze heeft wel een keer overwogen op Mytylschool De Sprienke in Goes te gaan werken, maar daar is het uiteindelijk niet van gekomen. De gedachte kwam voort uit het feit dat ze het altijd een grote uitdaging heeft gevonden om met gehandicapte kinderen te werken.

Zandbak

Hele mooie herinneringen heeft Lucie aan een jongetje met een open ruggetje dat ze in haar klas had. In zijn eigen belang moest ze soms een beetje streng voor hem zijn. ,,Hij wilde een keer dat ik hem in de zandbak zette, maar dat heb ik niet gedaan. ‘Ik ben bij je en ik zal je nooit laten vallen, maar je moet het wel zelf proberen’, heb ik toen gezegd.’’ De eerste keer dat de jongen zelfstandig lopend de school binnenkwam, staat in het geheugen van Lucie gegrift. Het was misschien wel het meest ontroerende moment uit haar loopbaan. De andere kinderen gingen spontaan applaudisseren, zelf hield ze het niet droog. ‘Dat ik dit nu kan, komt door jou juf’, zei de gehandicapte jongen. Maar Lucie verbeterde hem. ,,Nee, jongen. Dat heb jij helemaal zelf gedaan!’’

Aan toekomstige juffen en meesters wil ze graag meegeven dat ze het kind centraal moeten stellen en niet de leerstof of de resultaten. Cito-toetsen voor jonge kinderen vindt ze een gruwel. ,,Een goede leerkracht kijkt naar het kind en weet wat het kan. Zeker bij de jonge kinderen mag het allemaal wel wat minder resultaatgericht zijn.’’