Juf Ellen wil met filmpjes over alles wat groeit en bloeit de thuiszittende kinderen toch een beetje betrekken bij de moestuin

Aanschui­ven voor de drive-in ijssalon in Rilland

14:49 RILLAND - Hij had zaterdag eigenlijk op camping De Paardekreek in Kortgene ijsjes moeten scheppen. Maar daar is voorlopig geen kip te bekennen. Om toch een beetje inkomsten te hebben, verkoopt ijscoman Kees Griep uit Krabbendijke de ijsjes nu in een zelfgemaakte ‘drive-in’ op bedrijventerrein De Poort in Rilland, vlak achter tankstation De Meeuw. ,,Het eerste uur had ik al tien klanten.”