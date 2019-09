Jubilerende Driestar heeft nog altijd warme banden met Zeeland

Jaap Sinke is één van de vele Zeeuwse oud-studenten die uitkijkt naar de reünie van aanstaande zaterdag. Voordat hij wethouder in Reimerswaal werd, was hij vele jaren onderwijzer was aan de Julianaschool in Krabbendijke. Sinke heeft een speciale band met de Driestar. ,,Ik heb daar een hele mooie, plezierige tijd gehad. We leerden heel veel, maar namen ook tijd om met elkaar te discussiëren over wezenlijke zaken. Die tijd heeft mij echt gevormd.”