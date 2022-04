Jordy van Leeuwen (Gemeentebelang) over coalitievorming Kapelle: ‘Kwalijk dat er niet één serieuze poging wordt gedaan’

De reden voor een tweede gespreksronde was om te onderzoeken of een coalitie van de drie grootste partijen (VVD/GB/SGP) in Kapelle mogelijk is. Dat was volgens de SGP in de eerste ronde niet gebeurd. Vindt u dat die mogelijkheid nu wel serieus is onderzocht?

,,Nee, dat idee heb ik helemaal niet. Dat maakt het ook wel een beetje frustrerend. We hebben meerdere malen aangegeven dat we een streep willen zetten onder het verleden. Het is een nieuwe ronde met nieuwe kansen en we willen vooruit. Het was dan wel fijn geweest als je in ieder geval een gesprek had gehad. Met de VVD/SGP of alleen met de VVD, want zij hebben immers de grootste bezwaren. Maar de VVD spreekt een voorkeur uit en dat is dan de reden om ons te weren. Ik vind dat een redelijk summiere poging.”