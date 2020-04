Jongste wethouder van Zeeland beëdigd in goeddeels lege raadszaal

Plan: vijf hectare bos bij ‘lelijk’ hoogspan­nings­sta­ti­on Rilland

14:09 RILLAND - Het nieuwe hoogspanningsstation bij Rilland is veel Zeeuwen die via de A58 de provincie in- of uitrijden een doorn in het oog. Maar er een bestaat een kans dat het industriële complex een stuk groener wordt. Eigenaar TenneT, energiebedrijf Engie en de gemeente Reimerswaal verkennen de mogelijkheden voor een nieuw bos langs het station.