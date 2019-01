Jongste dorp van Zeeland viert 90ste verjaardag

In het jaar 1929, op 13 december om precies te zijn, nam de gemeenteraad van de toenmalige gemeente ’s-Heer Arendskerke het besluit dat het plukje huizen in de Kraayertpolder een eigen naam kreeg: Lewedorp. Tot die tijd werd het aangeduid met de naam van het nabijgelegen treinstation: Noord-Kraayert. De naam Lewedorp is een eerbetoon aan de toenmalige burgemeester U.E. Lewe van Neijenstein van 's-Heer Arendskerke. Zijn inzet voor de ontwikkeling van het gehucht is beloond met de vernoeming in de plaatsnaam.

Spontaan

Lewedorp is spontaan ontstaan. ,,In de Kraayertpolder woonden nogal wat boeren en dat leverde werkgelegenheid op’’, zegt Jaap Raats van het feestcomité. Door de polder liep een drukke handelsweg en het nabijgelegen treinstation aan de spoorlijn Vlissingen-Roosendaal droeg ook bij aan de bedrijvigheid. Van het een kwam het ander. Er kwamen huizen, een school werd gesticht en tussen pak ‘m beet 1925 en 1930 groeide het buurtschapje uit tot een dorp. ,,In 1930 stonden er 36 huizen en een kerk.’’ Dat dit een katholieke kerk moest zijn was van meet af aan duidelijk: veel boeren in de omgeving waren katholiek.

Lewedorp is nu uitgegroeid tot een dorp van ongeveer 1700 inwoners. Een springlevend dorp, zeggen Ad Lijmbach (voorzitter dorpsraad), Melvin Raas (voorzitter feestcomité) en Jaap Raats (lid feestcomité en kenner van de historie). ,,Wat wel bijzonder is, is dat veel jonge mensen in het dorp blijven wonen’’, zegt Raas. ,,Je zit hier ook overal dichtbij. Je staat zo in Goes, Middelburg of Terneuzen.” ,,Daar speelt de school een belangrijke rol in’’, meent Raats. ,,En de Kraayert ook’’, zegt Lijmbach. Het zorgcentrum is belangrijk voor de senioren, maar ook voor de werkgelegenheid. ,,En toen in de jaren ‘90 De Kraayert moest verhuizen naar ’s-Heerenhoek kwamen we met z’n allen in opstand’’, vertelt hij. ,,Net als toen er plannen waren voor de glastuinbouw in de Quarlespolder.’’ Ook toen kwam heel het dorp in opstand onder het motto ‘dat is niet goed voor ons dorp’. De saamhorigheid is goed, vertellen Lijmbach, Raas en Raats. ,,Zonder dat de sociale controle te groot is.”