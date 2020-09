Jongen van 13 vermist op Noord-Beveland

Goese coffeeshop: ‘Laat ons weer wiet verkopen aan mensen uit het buitenland’

4 september GOES - Coffeeshop High Life aan de Koepoort in Goes wil graag weer wiet verkopen aan buitenlandse klanten. Manager Tolga Sen roept de gemeenteraad op dat mogelijk te maken. Hij denkt dat het de straatverkoop voor een groot deel aan banden zal leggen. Ook zou de coffeeshop graag vijf gram wiet aan elke klant willen verkopen, in plaats van de nu maximaal toegestane drie gram.