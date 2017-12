Jongen breekt been bij val van huis in Heinkenszand

Kerstdiner in de Heilige Maria Magdalenakerk in Goes: 'De mooiste blijdschap zag ik hier'

7:56 GOES - Al voor de zevende keer offeren vrijwilligers van de katholieke Heilige Maria Magdalenakerk in Goes hun eigen eerste kerstdag op om mensen die gezelschap zoeken te trakteren op een heerlijk diner. ,,Natuurlijk zou ik best eens wat anders willen doen op deze dag'', zegt Willy Martens. ,,Maar als je ziet hoe gelukkig je mensen maakt, is stoppen haast geen optie.''