Jongen (6) na urenlange vermissing in Goes weer terecht

‘Extra weg naar Steehof is veel te duur en niet nodig’

15:52 YERSEKE - Een tweede ontsluiting voor nieuwbouwwijk Steehof in Yerseke is onnodig en onverantwoord. Oók als straks de derde en laatste fase met in totaal 38 nieuwe woningen is volgebouwd. Dat zegt wethouder Jaap Sinke.