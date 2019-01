Jongen (18) aangehouden voor serie branden in Goes-Zuid

Goes-Zuid werd in augustus vorig jaar opgeschrikt door diverse branden in schuurtjes, vuilcontainers en twee woningen. Omdat werd vermoed dat de branden mogelijk met elkaar te maken hadden, is onderzoek gedaan. Daarbij is ook de hulp ingeroepen van burgers. Omwonenden zijn onder andere via een brief geïnformeerd over de branden en gevraagd informatie te delen met de politie. De verdachte die in beeld kwam is afgelopen maandag in zijn woning aangehouden. Hij is vervolgens voor verhoor overgebracht naar een politiecellencomplex en heeft bekend. De jongen wordt vandaag voorgeleid aan de rechter-commissaris.