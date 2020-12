Jongen (17) uit Reimerswaal heeft ‘levensgevaarlijke hoeveelheid’ vuurwerk op z'n slaapkamer

Video Tien kerken vieren samen online kerst en jij kan meekijken: ‘Dit is in Goes nooit eerder vertoond’

13 december GOES - Stille nacht, heilige nacht klinkt er uit de katholieke kerk in Goes. De brassband van het Leger des Heils repeteert nog even voordat de opnames voor de ‘online kerstviering’ echt van start gaan. Tien kerken slaan daarvoor de hand ineen. ,,Dit is in Goes nooit eerder vertoond”, zegt dominee Joshi van Veen van de Evangelische Rafaël-gemeente.