Jongen (16) aangehouden om nep-vuurwapen in Rilland

Omdat de agenten niet wisten of de jongen echt een vuurwapen bij zich had, werd geen enkele risico genomen. Twee agenten richtten hun pistool op de jongen en sommeerden hem op de grond te gaan liggen. Hierna werd hij aangehouden. Het bleek te gaan om een jongen uit ‘s Gravenpolder.

Tijdens de achtervolging had hij een rugtas weggegooid. In de tas zaten een mes en een nepvuurwapen. Dit wapen was van enige afstand niet van echt te onderscheiden. De jongen is voor verder onderzoek naar een politiecellencomplex gebracht. Woensdagavond is hij verhoord.